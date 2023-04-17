Слово и дело

9 391 подписчик

Съемки в шоу «Звезды в Африке» помогли блогеру Вики Одинцовой стать популярной в России

Съемки в шоу «Звезды в Африке» помогли блогеру Вики Одинцовой стать популярной в России

Участница телевизионного шоу «Звезды в Африке» Вики Одинцова после проекта увеличила уровень своей популярности в России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх