«Механика» рулит: в США взлетели продажи Toyota Supra с механической коробкой передач

В 2024 году более половины проданных в США Toyota Supra были оснащены механической коробкой передач. Продажи таких Supra составили 1700 из 2615 проданных, это заметный рост по сравнению с 2023 годом, когда машины с МКП составили 43% от общего объема продаж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии