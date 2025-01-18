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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Раньери подтвердил, что закончит карьеру летом: «Пора сказать «хватит». «Рома» будет искать нового тренера, способного вывести команду в элиту итальянского и европейского футбола»

В ноябре прошлого года, когда 73-летний специалист возглавил «Рому», планировалось, что впоследствии Раньери станет консультантом клуба по спортивным вопросам.

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