Ловушка для нового главкома ВСУ: Сырский ушёл, но не до конца?

Главком ВСУ Александр Сырский был отправлен в отставку волевым решением Владимира Зеленского. Теперь обязанности главнокомандующего будет выполнять Михаил Драпатый, для которого Сырский подготовил ловушку.
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