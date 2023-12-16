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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Серохвостов: «Радости на этом этапе особо нет, настроения нет бегать. Настроение вялое из-за того, что холода и морозы»

Сегодня Серохвостов с четырьмя промахами победил в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе.

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