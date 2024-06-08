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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 9 июня в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 9 июня в Крыму

ТЕАТР Крымский академический русский драматический театр (Симферополь, Пушкина, д 15) Спектакль «Смешные истории» 16+ 9 июня, 18:00 Спектакль «Смешные истории» поставлен по водевилям «Медведь» и «Предложение».

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