Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Анета Берия: как сложилась жизнь глухонемой сестры наркома

Имя Лаврентия Берии в советской истории означает власть, страх и最终 расплату. Но мало кто знает, что у всесильного наркома внутренних дел была родная сестра — Анета.

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