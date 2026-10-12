Bild: на Украине опасаются, что Трамп пойдет на уступки Путину

В украинских правительственных кругах выражают обеспокоенность возможностью того, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки президенту РФ Владимиру Путину.
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