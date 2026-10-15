В Пушкино демонтировали три двухэтажных жилых дома на улицах Речной, Озерной и Текстильщиков. Их общая площадь превышала 1200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
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