Сколько стоит семейное обучение? Подробно разберем, насколько это выгодно, на всех этапах

Многие считают, что семейное обучение — это дорогое и сомнительное удовольствие. Но давайте разберемся, насколько это действительно так и какие расходы могут возникнуть на каждом этапе перехода к обучению дома, сравнив их с тратами на обычное школьное обучение.
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