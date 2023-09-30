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Дзен Дневник

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Сколько стоит семейное обучение? Подробно разберем, насколько это выгодно, на всех этапах

Сколько стоит семейное обучение? Подробно разберем, насколько это выгодно, на всех этапах

Многие считают, что семейное обучение — это дорогое и сомнительное удовольствие. Но давайте разберемся, насколько это действительно так и какие расходы могут возникнуть на каждом этапе перехода к обучению дома, сравнив их с тратами на обычное школьное обучение.

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