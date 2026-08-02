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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» выиграл 7 из 8 последних матчей против «Оренбурга» с общим счетом 23:7

« Зенит » выиграл 7 из 8 последних матчей против « Оренбурга ».  Общий счет этих встреч – 23:7 в пользу петербургской команды.

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