Военное обозрение

3 483 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Маловато будет! Пора перехватывать инициативу!!!Украинские медиа:...
  • tsan tsan
    Требовать-то они требуют, но, как говаривал чукча из анекдота,  ...ули толку.НАТО потребовала ...
  • Алекс Архипов
    Может ценник на хлеб понизить, раз девать зерно некуда?Россия готова бес...

«Мешал экипажу управлять самолётом»: ВВС США обвинили российский истребитель Су-35 в «опасных манёврах»

«Мешал экипажу управлять самолётом»: ВВС США обвинили российский истребитель Су-35 в «опасных манёврах»

ВВС США снова жалуются на действия российских истребителей, якобы проводящих "опасные маневры" рядом с американскими самолетами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя
детский сад.....зоопарк ,а не летчики.....
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх