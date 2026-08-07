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Жители сибирской деревни пытаются спасти ее от исчезновения

Жители сибирской деревни пытаются спасти ее от исчезновения

Люди уезжают, но продать свои дома не могут Исчезающая деревня Боровлянка в Сибири/ Фото предоставлено героем публикации / "КП — Новосибирск" Жительница села Боровлянка в Новосибирской области рассказала "КП-Новосибирск", что населенный пункт постепенно приходит в упадок.

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