Жители сибирской деревни пытаются спасти ее от исчезновения

Люди уезжают, но продать свои дома не могут Исчезающая деревня Боровлянка в Сибири/ Фото предоставлено героем публикации / "КП — Новосибирск" Жительница села Боровлянка в Новосибирской области рассказала "КП-Новосибирск", что населенный пункт постепенно приходит в упадок.