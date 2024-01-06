Нарушителей на электросамокатах предложили выявлять при помощи Face ID

Известия/Дмитрий Коротаев Нарушителей дорожного движения на электросамокатах или других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) смогут выявлять при помощи Face ID, в этом будут помогать дорожные камеры.
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