Оплата по геолокации заработает в десяти российских городах уже в этом году

Такая технология оплаты основана на сопоставлении позиции транспортного средства и смартфона пассажира — исходя из этого рассчитывается сумма оплаты, а средства списываются с привязанной банковской картыОплатить поездку в транспорте по геолокации можно будет в десяти российских городах.