Оплата по геолокации заработает в десяти российских городах уже в этом году

Такая технология оплаты основана на сопоставлении позиции транспортного средства и смартфона пассажира — исходя из этого рассчитывается сумма оплаты, а средства списываются с привязанной банковской картыОплатить поездку в транспорте по геолокации можно будет в десяти российских городах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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