Несколько поездов МЦД-3 от Грачевской и Ховрино временно отменят

Расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится 22, 23, 24, 28, 29 апреля 2025 года в связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской ЖД.
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