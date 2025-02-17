Экс-советник Путина: Заводы надо эвакуировать за Урал, как в 1941-м, иначе дроны ВСУ их доконают

Отступление — не выход, лучше отбросить ВСУ за Днепр или ещё дальше Сергей Аксёнов Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Леонид Хазанов Спустя почти три года с начала СВО в России вдруг заговорили об эвакуации промышленности на восток, подальше от границы с Украиной.