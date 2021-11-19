Мошенники использовали «Игру в кальмара» для обмана россиян

Мошенники использовали бренд сериала «Игра в кальмара» для обмана жителей России, выпустив вредоносные приложения и программы с таким же названием, рассказал в интервью «Известиям» заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.
Мошенники использовали бренд сериала «Игра в кальмара» для обмана жителей России, выпустив вредоносные приложения и программы с таким же названием, рассказал в интервью «Известиям» заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.
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