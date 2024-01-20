Филолог рассказала, что такое феминитивы и являются ли они признаком ЛГБТ-движения

Сергей Дмитриев

В мове много таких словОВ , как министерка вместо ...рша. Самая дикая дичь наших дней считать мову отдельным от русского языком. В РИ был хор. анекдот. Прапор выступает перед строем новобранцев спрашиваает, кто знает иностранные языки? Шаг вперёд делают два дюжих хлопца. Одного спрашивает, какой ? - Вятской, отвечает. Прапор хлесь его пол морде. А ты? - спрашивает другого. - ИЩЩО хлещщи, был ответ.