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Филолог рассказала, что такое феминитивы и являются ли они признаком ЛГБТ-движения

Филолог рассказала, что такое феминитивы и являются ли они признаком ЛГБТ-движения

Верховный суд РФ обозначил феминитивы одним из признаков ЛГБТ-движения Издание "Свободные новости" опубликовало решение Верховного суда РФ, по которому феминитивы обозначены как признак экстремистского ЛГБТ-движения, запрещенного в РФ.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
В мове много таких словОВ , как министерка вместо ...рша. Самая дикая дичь наших дней считать мову отдельным от русского языком. В РИ был хор. анекдот. Прапор выступает перед строем новобранцев спрашиваает, кто знает иностранные языки? Шаг вперёд делают два дюжих хлопца.  Одного спрашивает, какой ? - Вятской, отвечает. Прапор хлесь его пол морде. А ты? - спрашивает другого. - ИЩЩО хлещщи, был ответ.
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