Экипаж вертолета Ми-35М неуправляемыми ракетами поразил подразделения ВСУ

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М Воздушно-космических сил России выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
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