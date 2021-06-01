Шевчик возглавит список ЕР на выборах в тюменскую облдуму

Наталья Шевчик станет первым номеров ЕР на выборах в тюменскую облдуму Бывшая замгубернатора Тюменской области Наталья Шевчик заняла первое место на праймериз «Единой России» в голосовании по списку кандидатов в депутаты регионального парламента.