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Пацаны не извиняются: что не так с человеком, который постоянно просит прощения

Пацаны не извиняются: что не так с человеком, который постоянно просит прощения

Хорошо, когда человек признает свои ошибки и просит прощения. Плохо, когда он рассыпается в извинениях без причины, слишком часто, а порой просто по привычке.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Встречался с психопатами , которые делают зло и , конечно , не извиняются ... Я попробовал извиниться перед пострадавшими людьми за этих психопатов... Так психопаты возмущались : ты чего извиняешься перед ничтожной *ботвой* ?! То есть социопат -психопат искренне считает , что всё делает правильно... Он даже не представляет , что есть конвенциональная НОРМА поведения в данной ситуации... Нормальный человек , если сделал плохо , извиняется ...Показывая этим , что понимает , что допустил ошибку в поведении с точки зрения общепринятых ПРАВИЛ ... Социопат понимает ,только свои грубые желания...И не признает культуры и вежливости... Вежливость кажется социопату ненужным лживым кривляньем.
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