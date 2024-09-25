Пацаны не извиняются: что не так с человеком, который постоянно просит прощения

ВА

Владимир Акулов

Встречался с психопатами , которые делают зло и , конечно , не извиняются ... Я попробовал извиниться перед пострадавшими людьми за этих психопатов... Так психопаты возмущались : ты чего извиняешься перед ничтожной *ботвой* ?! То есть социопат -психопат искренне считает , что всё делает правильно... Он даже не представляет , что есть конвенциональная НОРМА поведения в данной ситуации... Нормальный человек , если сделал плохо , извиняется ...Показывая этим , что понимает , что допустил ошибку в поведении с точки зрения общепринятых ПРАВИЛ ... Социопат понимает ,только свои грубые желания...И не признает культуры и вежливости... Вежливость кажется социопату ненужным лживым кривляньем.