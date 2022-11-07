Ландо Норрис: «Трасса в Бразилии не подходит болиду «Макларена»

Ландо Норрис не ждет сильного выступления «Макларена» на Гран-при Бразилии. По мнению гонщика, английская команда в последнее время уступает в чистой скорости конкурентам из «Альпин», а еще трек «Интерлагос» попросту не подходит характеристикам шасси MCL36.