21 сентября в России отмечают День воинской славы в честь победы в Куликовской битве, а в мире — день благодарности, Всемирный день русского единения и День мира.
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21 сентября в России отмечают День воинской славы в честь победы в Куликовской битве, а в мире — день благодарности, Всемирный день русского единения и День мира.