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Царьград

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Суд приговорил Татьяну Койл к 3,3 года тюрьмы за контрабанду оружия

Суд приговорил Татьяну Койл к 3,3 года тюрьмы за контрабанду оружия

Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор Татьяне Койл, назначив ей 3,3 года колонии общего режима за контрабанду огнестрельного оружия.

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