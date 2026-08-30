Суд приговорил Татьяну Койл к 3,3 года тюрьмы за контрабанду оружия

Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор Татьяне Койл, назначив ей 3,3 года колонии общего режима за контрабанду огнестрельного оружия.
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