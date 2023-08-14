Никаких дорогих удобрений: все что нужно замиокулькасу есть в обычном древесном угле

Замиокулькас — прекрасное растение, которое способно преобразить интерьер любой комнаты. Для того чтобы растение оставалось здоровым, активно росло, радовало своей красотой и яркой зеленой листвой, за ним необходимо ухаживать особым образом.
Замиокулькас — прекрасное растение, которое способно преобразить интерьер любой комнаты. Для того чтобы растение оставалось здоровым, активно росло, радовало своей красотой и яркой зеленой листвой, за ним необходимо ухаживать особым образом.
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