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Джигурда возмутился обвинениями Волочковой, что находится под воздействием мухоморов

Джигурда возмутился обвинениями Волочковой, что находится под воздействием мухоморов

Джигурда опроверг обвинения Волочковой в пристрастии к настойке из мухоморов Актёр считает, что Анастасия — яркая балерина, но сейчас в её творческой карьере спад и ничего серьёзного в плане искусства она уже не сделает.

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