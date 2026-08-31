Ведерников: «Солари любит полежать. Даку еще бедный бегал в соплях и просил вторую желтую карточку»

Защитник «Оренбурга» Данила Ведерников по итогам матча против «Спартака» (1:1) в 6-м туре РПЛ высказался о единоборстве с Пабло Солари и работе судей.
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