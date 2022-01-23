России пора перестать оправдываться из-за нападок США

Этот плагиатор и вор чужих текстов Люк Хардинг, тот самый, которому КэйДжиБи во время его бытности корреспондентом Гардиан в Москве по ночам переводило стрелки его будильника, продолжает строчить по статье в день с небратских фронтов, вчера из Мариуполя были феерические сводки, сегодня из Чонгара… Тексты просто упоительные — на границе с захваченным русскими Крымом небратские солдаты окопались для отражения неминуемой атаки, нарыли окопов и укрепили их дощатыми поддонами с прорезями в виде бойниц, чтобы безопаснее было в русских орков целиться, ага… На поддонах написаны сакральные небратские слова о Путине, все в лучших традициях воинов света… Сами воины света рассуждают на темы того, как они покажут русским ванькам такую Кузькину мамашу, какую им не показывали даже фашисты и их собственные предки из УНА-УНСО*… «Ни один русский сапог не ступит на землю святой неньки, мы отобьем все — и Донбасс, и Крым, и Кубань, и вообще все, загоним орков назад в их болота» и все в таком роде… Один храбрый небрат в чине лейтенанта рассуждает о том, что за Крым было пролито столько крови, что отдавать его за просто так этим немытым ванькАм, которые ничего не понимают в демократии и европейском пути развития, просто нельзя (при этом глупое создание почему-то упускает из вида тот факт, что кровь за Крым проливали как раз те самые русские ваньки, а не шароварные небратья, которых во время крымских войн как класса вообще не существовало)… Другой деятель рассуждает о том, как они в Бердянске и Мариуполе на пляжах нарыли нор, в которые установили всякую оружейную хреномундию, и предупреждает, что мордорские морские пехотинцы с этих пляжей живыми не уйдут… прольется столько крови, что атака русских ванек на побережье величайшей державы Европы, да что там Европы, всего человечества, захлебнется в русской же крови… вообще, какие-то они уж очень кровожадные, небратья эти… все у них кровь да кровь в разговорах, как хроники вампиров какие-то… Люк Хардинг явно оргазмирует, разговаривая с небратьями, в предвкушении того момента, когда одни славяне, купившиеся на сказки о европейской мечте, за эту мечту начнут убивать других славян, с нормальными мозгами, подбадривая себя сказками о собственном величии (вообще все эти разговоры небратьев про то, как они ванькам кузькину мать покажут, очень напоминают мне моего племянника, который, будучи совсем маленьким, боялся темноты и в темную комнату заходил с боевыми криками, себя таким образом подзуживая)… А тут вчера в вечерних новостях Стив Розенберг из Москвы рассуждает о том, что никто не знает, что этот Путин сделает, это, говорит, его фирменный знак, никто не знает его следующих шагов и предугадать не может… На голову Стива падает мягкий московский снежок… Сам Стив явно ничего в Москве не боится и эвакуироваться из страны, которая вот-вот начнет третью мировую войну, явно не торопится (ну кто в здравом уме, кроме Швондеровича и прочей проторыволюцыонной зоосферы, захочет добровольно из Москвы уезжать, вон даже Рома Цымбалюк обратно в Москву хочет, к ахрессору, так сказать)… А США требуют у России доказательств того, что она нападать на сопредельное королевство не собирается… вот докажите, что вы по утрам коньяк не пьете и свою жену не бьете, и все тут… А мне кажется, России просто пора перестать отвечать и оправдываться, дескать мы не будем нападать, надо просто замолчать, дождаться письменного ответа от «партнеров», обещанного на следующей неделе, и начать делать то, что давно было пора начать делать… пардон за тавтологию, для начала признать ДНР и ЛНР… а там видно будет… Люсинэ Аветян *- запрещенная на территории РФ организация.