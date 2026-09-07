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Мировое обозрение

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Латвия захотела обложить российское зерно пошлиной в 300%

Латвия захотела обложить российское зерно пошлиной в 300%

Латвия готовит радикальное ограничение на поставки сельхозпродукции из России и Белоруссии: премьер-министр страны Андрис Кулбергс после консультаций с правящей коалицией объявил о планах ввести пошлину в размере 300% на зерновые грузы.

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