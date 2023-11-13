Проблемные вопросы субъектов предпринимательской деятельности обсуждены в прокуратуре Омской области

7 ноября 2023 года начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Артур Ахмалетдинов совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Омской области Юрием Герасименко и вице-президентом Союза Торгово-промышленной палаты Омской области Мариной Новиковой провели личный прием предпринимателей, которые предварительно выразили ряд имеющихся претензий к условиям предпринимательской деятельности на территории Омской области.