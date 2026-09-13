Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

867 подписчиков

«Мы силиконовая евросверхдержава!» – Пинчук насчитал шесть тысяч лет «праиндоевропейской» истории Украины

«Мы силиконовая евросверхдержава!» – Пинчук насчитал шесть тысяч лет «праиндоевропейской» истории Украины

Украина – древнейшая сверхдержава, ныне ставшая «европейской Силиконовой долиной» военной направленности.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир
Владимир

Силиконовая долина - это мировая порностудия. Технологичные компании - это КРЕМНИЕВАЯ долина. Но придурошный хохол прав, Украина стала мировой военной порнографией.

Профиль пользователя Andrey B-V
Andrey B-V

Прав оказался мэр Кыеуа Виталий Кличко, его фраза это подтверждает - ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК СТАЛ УКРАИНЦЕМ, ТО ОБРАТНО ЧЕЛОВЕКОМ ОН УЖЕ НЕ СТАНЕТ!!! Золотые слова!