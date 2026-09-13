Украина – древнейшая сверхдержава, ныне ставшая «европейской Силиконовой долиной» военной направленности.
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Обычное осеннее обострение. Наполеоны потягулись в палаты.
Силиконовая долина - это мировая порностудия. Технологичные компании - это КРЕМНИЕВАЯ долина. Но придурошный хохол прав, Украина стала мировой военной порнографией.
Прав оказался мэр Кыеуа Виталий Кличко, его фраза это подтверждает - ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК СТАЛ УКРАИНЦЕМ, ТО ОБРАТНО ЧЕЛОВЕКОМ ОН УЖЕ НЕ СТАНЕТ!!! Золотые слова!
Во плющит еще одного дебила !!!