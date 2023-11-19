Поздравления на День врача-педиатра 20 ноября 2023 года порадуют представителей данной профессии Виталий МорозПрофессиональный праздник — День врача-педиатра — в Российской Федерации граждане отметят в понедельник, 20 ноября 2023 года.
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