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Түбән Камага БПЛА һөҗүме вакытында һәлак булган тәрбияче кызларны җирләгәннәр

Түбән Камада БПЛА һөҗүме вакытында һәлак булган ике кыз балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән. Кичә аларны соңгы юлга озатканнар, дип хәбәр итә «НТР 24».

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