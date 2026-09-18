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Царьград

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NRG победила MOUZ и поднялась на 33-е место в рейтинге турнира

NRG победила MOUZ и поднялась на 33-е место в рейтинге турнира

NRG одержала сенсационную победу над MOUZ со счетом 2:1 в четвертьфинале верхней сетки турнира «StarLadder StarSeries Fall 2026» по Counter-Strike 2.

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