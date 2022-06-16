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Президент РАФ о Гран-при России в будущем: «Одному богу известно. Поддерживаем контакт с ФИА»

Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов рассказал, возможно ли проведение Гран-при России в будущем, а также сообщил о взаимодействии с Международной автомобильной федерацией (ФИА).

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