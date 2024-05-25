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Царьград

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20 мигрантов покинут Челябинскую область: В МВД рассказали, сколько ещё готовятся

20 мигрантов покинут Челябинскую область: В МВД рассказали, сколько ещё готовятся

В полиции региона усиливают контроль за иностранцами.Контроль за тем, как живут и где работают мигранты в Челябинской области, усилен по поручению начальника Главного Управления МВД России по Челябинской области Михаила Скокова.

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