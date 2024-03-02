Регионы с низкой рождаемостью получат финансирование с учетом данных Росстата

Первый заместитель главы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина поделилась в рамках беседы с ТАСС информацией о том, как будет реализовываться поручение президента Владимира Путина, связанное с дополнительным финансированием регионов страны, на территории которых фиксируется низкая рождаемость.