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Новый трейлер мультфильма «Головоломка 2» расскажет о важном этапе взросления всех подростков

Новый трейлер мультфильма «Головоломка 2» расскажет о важном этапе взросления всех подростков

Disney и Pixar показали новый трейлер будущего полнометражного мультфильма «Головоломка 2». В продолжении мы не только исследуем многогранные эмоции подросшей Райли Андерсон, но и встречаем совсем новые чувства, которые вносят свои коррективы в её жизнь.

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