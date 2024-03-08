Новый трейлер мультфильма «Головоломка 2» расскажет о важном этапе взросления всех подростков

Disney и Pixar показали новый трейлер будущего полнометражного мультфильма «Головоломка 2». В продолжении мы не только исследуем многогранные эмоции подросшей Райли Андерсон, но и встречаем совсем новые чувства, которые вносят свои коррективы в её жизнь.