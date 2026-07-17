Льюис Хэмилтон: Думаю не о титуле, а о том, как проводить каждый уик-энд идеально

FerrariСемикратный чемпион мира Ф1 Льюис Хэмилтон заявил, что не концентрируется на борьбе за чемпионский титул, несмотря на то что после девяти этапов сезона отстаёт от лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли всего на 32 очка и уступает семь баллов Джорджу Расселу.