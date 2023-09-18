Сотрудники ГИБДД севера столицы провели акцию «Родительский патруль»

Сотрудники ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с родителями, учениками и руководством школы № 1474, расположенной на Клинской улице, провели профилактическую акцию «Родительский патруль», направленную на предупреждение нарушения Правил дорожного движения пешеходов, а так же водителей средств индивидуальной мобильности.