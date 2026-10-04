Джордж Рассел: Теперь мое чемпионство крайне маловероятно — такова реальность

Джордж Рассел: Теперь мое чемпионство крайне маловероятно — такова реальностьLAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел признал, что после схода на Гран При Бахрейна в Малайзии его шансы на чемпионский титул стремятся к нулю.