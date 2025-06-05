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Евгений Мураев: Ядерный апокалипсис, тайная капитуляция Зеленского и почему Крымский мост — мина замедленного действия?

Евгений Мураев: Ядерный апокалипсис, тайная капитуляция Зеленского и почему Крымский мост — мина замедленного действия?

Была ли атака на российские аэродромы «глупостью» Зеленского, способной развязать ядерный конфликт? Действительно ли мир стоит на пороге Третьей мировой с участием 86 стран? Что скрывают засекреченные соглашения Зеленского по украинским недрам, нарушающие Конституцию? И почему возврат тел 6000 украинцев поставил Зеленского в тупик и обойдется стране в 90 миллиардов гривен? На вопросы зрителей и читателей ответил Евгений Мураев – украинский оппозиционный политик.

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