Билалов завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо

Россиянин Нияз Билалов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по дзюдо в Баку. В поединке за бронзу в весовой категории до 100 кг он одолел соотечественника Армана Адамяна.
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