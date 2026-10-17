Ближний Восток: отправка боевиков из Сирии в Йемен чревата неожиданностями

Пока Саудовская Аравия и её местные союзники пытаются вытеснить повстанцев йеменского движения «Ансар Алла» с недавно занятых ими позиций близ Баб-эль-Мандебского пролива, в Дамаске по-прежнему не подтверждают информацию о планируемом привлечении сирийцев Эр-Риядом к боевым действиям.