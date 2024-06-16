Охрана СИЗО-1 в Ростове, где захватили заложников, была признана одной из лучших

Охрана следственного изолятора №1 в Ростовской области, где группа заключенных захватила сотрудников в заложники, неделей ранее была отмечена как одна из лучших в регионе по организации и условиям содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
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