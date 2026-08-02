Рубинян: Ереван и Анкара могут открыть границу уже завтра

Кандидат на пост спикера парламента, экс-спецпредставитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян заявил, что армяно-азербайджанский переговорный процесс продвинулся дальше, чем армяно-турецкий.
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