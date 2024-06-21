НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Азербайджанский президент предложил главе Госдепа США прекратить работу Минской группы ОБСЕ

Азербайджанский президент предложил главе Госдепа США прекратить работу Минской группы ОБСЕ

Конфликт между Арменией и Азербайджаном ушел в прошлое, и эту страницу истории пора закрыть. Поэтому азербайджанский президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре предложил главе Госдепа США Энтони Блинкену прекратить работу Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других структур, которые с ней связаны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх