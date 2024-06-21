Азербайджанский президент предложил главе Госдепа США прекратить работу Минской группы ОБСЕ

Конфликт между Арменией и Азербайджаном ушел в прошлое, и эту страницу истории пора закрыть. Поэтому азербайджанский президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре предложил главе Госдепа США Энтони Блинкену прекратить работу Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других структур, которые с ней связаны.