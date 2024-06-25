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Макдэвид выиграл «Конн Смайт Трофи». Он 2-й в истории НХЛ полевой игрок с призом MVP плей-офф при поражении в финале

«Эдмонтон» уступил «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ (3-4, 1:2 в седьмом матче). Капитан «Ойлерс» был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2024 по итогам голосования журналистов.

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