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Несекретные материалы

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ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву, аэродрому Староконстантинов и другим военным объектам Украины

ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву, аэродрому Староконстантинов и другим военным объектам Украины

Утром 8 января российские ВКС обрушили ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области и по Чугуеву – в Харьковской.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
так держать!!!! браво !продолжаются  прекрасные новости!Россия  вперёд!
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13 час.
Анастасия Гончарова
ВИВАТ РОССИЯ! ВИВАТ, ВИВАТ , ВИВАТ!!!!!!!!!!!!!!!!👍😀😀😀😀🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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11 час.
ОЛ
Ольга Левенкова
так радуйте нас ВОИНЫ РФ и дальше,Господь с ВАМИ
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10 час.

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